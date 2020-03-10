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مايوذر الملاكم "التاريخي" يعلن رغبته بشراء ناد إنجليزي

الرياضة

مايوذر الملاكم
twitter \ Nuestros Deportes
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أعلن الأمريكي فلويد مايوذر الذي يعتبر أعظم ملاكم في التاريخ عزمه دخول عالم الاستثمار الرياضي، وذلك من خلال التفكير في شراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وذكرت TMZ أن مايوذر يرغب بشراء حصة في النادي الإنجليزي، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مفاوضات رسمية.

ويزور مايوذر إنجلترا من أجل المشاركة في حدث ترويجي، ولدى سؤاله عما إذا كان مهتما بشراء النادي قال الملاكم البالغ 43 عاما: "إن فريق نيوكاسل لكرة القدم لا يصدق، هم كالجحيم"

وأضاف: "إذا رغبت الجماهير هنا أن أشتري النادي أخبروني بذلك، أنا أخبركم الآن أنني على استعداد لذلك، النادي مذهل ويستحق الكثير".

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ويمتلك بطل العالم السابق في الوزن الثقيل ثروة تبلغ 5 مليارات دولار أمريكي وفقا لما حققه من أرباح خلال مسيرته الرياضية.

ويطالب مشجعو نادي نيوكاسل يونايتد برحيل مالك النادي في الوقت الحالي، مايك آشلي، بسبب سوء أوضاع النادي.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ13 على لائحة ترتيب الدوري "البريميرليغ" برصيد 35 نقطة بعد مرور 29 جولة.

المصدر: وكالات

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