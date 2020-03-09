رونالدينيو بين الأمس واليوم.. 15 عاما على هدفه الأسطوري (فيديو)

يصادف الثامن من شهر مارس، تسجيل اللاعب الدولي البرازيلي، نجم نادي برشلونة السابق، رونالدينيو غاوتشو، واحدا من أروع الأهداف في تاريخ كرة القدم.

وسجل رونالدينيو هدفه الرائع ذلك خلال مباراة جمعت فريقه حينها نادي برشلونة بمضيفه تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2005.

وقام رونالدينيو، بتمويه رائع على حافة منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة رائعة على يمين الحارس الشهير بتير تشيك، متسببا في ذهول كل المتواجدين في الملعب.

وأنهى رونالدينيو، لاعب غريميو، وفلامنغو، وباريس سان جيرمان، وبرشلونة السابق، مسيرته الاحترافية في عام 2015، وكان أفضل لاعب في العالم في أوج مسيرته في بداية الألفية الثالثة.

واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، كأفضل لاعب في العالم في عامي 2004 و2005، وتوج مع منتخب البرازيل بمونديال 2002، ومع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2006.

ويمر رونالدينيو (39 عاما)، حاليا بلحظات عصيبة في حياته الخاصة، بعدما تعرض للاعتقال في باراغواي، بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور، ولم يصدر أي حكم في حقه حتى الآن.

المصدر: RT+sports.ru