بايرن ميونخ بزي عام 1900 يهزم أوجسبورغ (صور)

احتفل بايرن ميونخ بمناسبة 120 عاما على تأسيسه، بالفوز على ضيفه أوجسبورغ بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من اللاعبين، توماس مولر، وليون غوريتسكا، في الدقيقتين (53 و90) على الترتيب، من زمن اللقاء على الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.

وارتدى لاعبوا البايرن زي الفريق القديم منذ تأسيسه في 27 فبراير 1900، وتمكن اليوم من الاحتفال مع جماهير بهذه المناسبة.

Auf dem Platz und überall in der Welt – #RotgegenRassismus!



FC Bayern engagiert sich für Vielfalt und Toleranz.



ℹ https://t.co/sZmQ5y6Yay — FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020

وحقق بايرن ميونخ انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، في صدارة جدول ترتيب "البوندسليغا".

في المقابل، مني أوجسبورغ بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة ويتراجع إلى المركز الـ14 على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: وكالات