بايرن ميونخ بزي عام 1900 يهزم أوجسبورغ (صور)
احتفل بايرن ميونخ بمناسبة 120 عاما على تأسيسه، بالفوز على ضيفه أوجسبورغ بهدفين من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم.
Wir feiern 120 Jahre FC Bayern München! 🔴⚪#FCBayern120#MiaSanMiapic.twitter.com/V0dwtpH6Lr— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
وأحرز هدفي العملاق البافاري كل من اللاعبين، توماس مولر، وليون غوريتسكا، في الدقيقتين (53 و90) على الترتيب، من زمن اللقاء على الذي أقيم على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ.
HEIMSIEG! 👊— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
Ganz wichtige drei Punkte!
🔴⚪ #FCBFCA 2:0 pic.twitter.com/KLUKJbWkj5
وارتدى لاعبوا البايرن زي الفريق القديم منذ تأسيسه في 27 فبراير 1900، وتمكن اليوم من الاحتفال مع جماهير بهذه المناسبة.
😍 #FCBayern120pic.twitter.com/GuRAWTwu5O— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
Auf dem Platz und überall in der Welt – #RotgegenRassismus!— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
FC Bayern engagiert sich für Vielfalt und Toleranz.
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Unsere 1⃣1⃣ für #FCBFCA! #packmas 🔥 pic.twitter.com/jBxf2bzPjj— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
🔴⚪ #FCBayern120pic.twitter.com/GdApvXBi2o— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
MATCHDAY! 🔥— FC Bayern München (@FCBayern) March 8, 2020
Im Jubiläumstrikot zum Derbysieg! 🔴⚪#FCBFCA#FCBayern120#packmaspic.twitter.com/3qVD9L7lJb
وحقق بايرن ميونخ انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 55 نقطة، في صدارة جدول ترتيب "البوندسليغا".
في المقابل، مني أوجسبورغ بالهزيمة الثالثة على التوالي، ليتوقف رصيده عند 27 نقطة ويتراجع إلى المركز الـ14 على سلم ترتيب الدوري.
المصدر: وكالات