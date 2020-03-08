ماذا قال زيدان عن فيروس كورونا؟

صرح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بأن اللعب من دون جماهير أو تأجيل المباريات، ليس بالأمر الجيد، لكنه سيحترم جميع القرارات التي ستأتي من المختصين بهدف حماية الجميع.

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وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي، عقده عشية مباراة فريقه أمام مضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن الجولة 29 من الليغا: "التعامل مع فيروس كورونا؟ الكثيرون يبلغونا بما يتعين علينا القيام به، ونحن نثق في الأشخاص الذين لديهم معرفة بهذا الأمر".

وأضاف: "الناس خائفون من المرض، وهناك البعض يلعب خلف أبواب مغلقة، وهناك من أوقف المباريات، وهذا ليس بالأمر الجيد.. لكننا نحترم جميع القرارات التي ستأتي من المختصين لحمايتنا".

ويحتاج ريال مدريد للفوز على ريال بيتيس لاستعادة صدارة الدوري من منافسه التقليدي برشلونة، الذي تغلب على ضيفه ريال سوسييداد بهدف وحيد، ورفع رصيده إلى 58 نقطة، متجاوزا الفريق الملكي بفارق نقطتين.

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المصدر: وكالات