أوساسونا يعمق جراح ضيفه إسبانيول (فيديو)

استعاد فريق أوساسونا توازنه بعد هزيمتين متتاليتين على حساب ضيفه إسبانيول "الجريح" متذيل الدوري الإسباني لكرة القدم، بفوزه عليه (1-0)، اليوم الأحد، ضمن الجولة 27 لليغا.

ويعود الفضل في انتصار أوساسونا للاعبه روبيرتو توريس، الذي ترجم ركلة جزاء، في الدقيقة 51، إلى هدف الفوز الوحيد له.

وأكمل إسبانيول المباراة بعشرة لاعبين، بعد أن طرد حارس مرماه دييغو لوبيز، في الدقيقة 83 من زمن اللقاء.

ورفع أوساسونا رصيده بعد هذا الفوز إلى 34 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر.

بينما يقبع إسبانيول في قاع جدول ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة فقط.

المصدر: وكالات