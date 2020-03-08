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مقاتلة صينية تشوه وجه بطلة بولندية.. فيديو

الرياضة

مقاتلة صينية تشوه وجه بطلة بولندية.. فيديو
AFP Jerry Markland
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احتفظت الصينية زهانغ ويلي بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، إثر تغلبها على البولندية يوانا إندجيتشيك بالنقاط، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC 248).

وسيطرت البطلة الصينية على مجريات النزال من ألفه إلى يائه، ووجهت ضربات مبرحة لمتحديتها البولندية خلال الجولات الثلاث (15 دقيقة)، تعرضت يوانا إندجيتشيك على إثرها للكثير من الكدمات والأورام في الوجه، وكذلك الصينية أيضا.

وحققت زهانغ ويلي (30 عاما)، بذلك انتصارها الحادي والعشرين حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة.

بينما تجرعت يوانا إندجيتشيك (32 عاما)، مرارة الهزيمة الرابعة في مسيرتها، بعد 16 انتصارا متتاليا، دافعت خمس مرات خلالها عن لقب بطلة العالم.

المصدر: "sportbox.ru" 

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