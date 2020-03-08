مقاتلة صينية تشوه وجه بطلة بولندية.. فيديو

احتفظت الصينية زهانغ ويلي بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، إثر تغلبها على البولندية يوانا إندجيتشيك بالنقاط، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC 248).

Taking aim at the strawweight throne. 👑



🇵🇱 @JoannaMMA is ready for her chance to reclaim the crown!



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وسيطرت البطلة الصينية على مجريات النزال من ألفه إلى يائه، ووجهت ضربات مبرحة لمتحديتها البولندية خلال الجولات الثلاث (15 دقيقة)، تعرضت يوانا إندجيتشيك على إثرها للكثير من الكدمات والأورام في الوجه، وكذلك الصينية أيضا.

Arguably the GREATEST fight in women's mixed martial arts history! 👏



Only ONE can be champion. SCORECARDS BELOW. ⬇️ #UFC248pic.twitter.com/Gjl0SR8aUZ — UFC (@ufc) March 8, 2020

AND STILL. 🏆



🇨🇳 Zhang Weili retains her title in a showdown of EPIC proportions! #ChinaStrong#UFC248pic.twitter.com/UT1HqDgH9j — UFC (@ufc) March 8, 2020

وحققت زهانغ ويلي (30 عاما)، بذلك انتصارها الحادي والعشرين حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة.

بينما تجرعت يوانا إندجيتشيك (32 عاما)، مرارة الهزيمة الرابعة في مسيرتها، بعد 16 انتصارا متتاليا، دافعت خمس مرات خلالها عن لقب بطلة العالم.

المصدر: "sportbox.ru"