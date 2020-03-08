مقاتلة صينية تشوه وجه بطلة بولندية.. فيديو
احتفظت الصينية زهانغ ويلي بلقب بطلة العالم للفنون القتالية المختلطة، إثر تغلبها على البولندية يوانا إندجيتشيك بالنقاط، في النزال الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن دورة (UFC 248).
🏆🇨🇳 #ChinaStrong#UFC248pic.twitter.com/IykpAhoqhz— UFC (@ufc) March 8, 2020
Taking aim at the strawweight throne. 👑— UFC (@ufc) March 8, 2020
🇵🇱 @JoannaMMA is ready for her chance to reclaim the crown!
Get the E+ PPV ➡️ https://t.co/FkOvUfk8As#UFC248pic.twitter.com/ZAYovbHvay
وسيطرت البطلة الصينية على مجريات النزال من ألفه إلى يائه، ووجهت ضربات مبرحة لمتحديتها البولندية خلال الجولات الثلاث (15 دقيقة)، تعرضت يوانا إندجيتشيك على إثرها للكثير من الكدمات والأورام في الوجه، وكذلك الصينية أيضا.
💥💥💥#UFC248pic.twitter.com/D3tKTMm8LE— UFC (@ufc) March 8, 2020
FIFTH AND FINAL. 👏— UFC (@ufc) March 8, 2020
Zhang Weili and @JoannaMMA putting on an instant classic! #UFC248pic.twitter.com/O7w0ZyebUO
Arguably the GREATEST fight in women's mixed martial arts history! 👏— UFC (@ufc) March 8, 2020
Only ONE can be champion. SCORECARDS BELOW. ⬇️ #UFC248pic.twitter.com/Gjl0SR8aUZ
AND STILL. 🏆— UFC (@ufc) March 8, 2020
🇨🇳 Zhang Weili retains her title in a showdown of EPIC proportions! #ChinaStrong#UFC248pic.twitter.com/UT1HqDgH9j
وحققت زهانغ ويلي (30 عاما)، بذلك انتصارها الحادي والعشرين حتى الآن في مسيرتها الاحترافية، مقابل هزيمة وحيدة.
Fight together. 💪— UFC (@ufc) March 8, 2020
🇨🇳🏆 #ChinaStrong#UFC248pic.twitter.com/vJ5liRc25B
بينما تجرعت يوانا إندجيتشيك (32 عاما)، مرارة الهزيمة الرابعة في مسيرتها، بعد 16 انتصارا متتاليا، دافعت خمس مرات خلالها عن لقب بطلة العالم.
Nothing but respect. 👏— UFC (@ufc) March 8, 2020
🇵🇱 @JoannaMMA#UFC248pic.twitter.com/uEkrP7JnsO
المصدر: "sportbox.ru"