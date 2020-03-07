ميسي يتجاوز رونالدو ويصبح أفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى

أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، أفضل هداف في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، بعد أن فك الشراكة مع منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

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وأحرز ميسي هدف الفوز الوحيد لبرشلونة في مرمى ضيفه ريال سوسيداد، اليوم السبت، ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في جمع ونشر الإحصائيات الرياضية، أن ليونيل ميسي وصل اليوم إلى هدفه رقم 438، أحرزها جميعها خلال 474 مباراة، متجاوزا كريستيانو رونالدو، الذي سجل 437 هدفا في 540 مباراة مع الأندية التي لعب لها، وهي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، وفريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.

ويتربع ليونيل ميسي على عرش صدارة هدافي الليغا الإسبانية في الموسم الحالي برصيد 19 هدف، مبتعدا بفارق 6 أهدف عن وصيفه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

بينما يحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 21 هدفا، بفارق 6 أهداف خلف الإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

المصدر: وكالات