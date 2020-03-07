بالفيديو.. أتلتيكو مدريد يواصل نزيف النقاط

تعادل فريق أتلتيكو مدريد على أرضه أمام ضيفه إشبيلية (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز هدفي أتلتيكو "الروخي بلانكوس" كل من، ألفارو موراتا، والبرتغالي جواو فيليكس، في الدقيقتين (32 من ضربة جزاء، و36) على الترتيب.

بينما سجل هدفي الفريق الأندلسي كل من المهاجمين، الهولندي لوك دي يونغ، والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، في الدقيقتين (19، و43 من ضربة جزاء)على التوالي، من زمن اللقاء الذي أقيم، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في العاصمة مدريد.

واكتفى فريق أتلتيكو مدريد الذي تعادل في المباراة الثانية على التوالي، بنقطة واحدة رفع بها رصيده إلى 45 نقطة، ويحتل المركز الخامس حتى الآن، في جدول ترتيب الليغا.

في المقابل، رفع إشبيلية رصيده إلى 47 نقطة، ويشغل المرتبة الثالثة، على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: وكالات