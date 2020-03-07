شاهد.. اشتباكات واقتحام لغرفة تبديل ملابس الرجاء في مباراة مازيمبي

شهدت مباراة الرجاء المغربي أمام مضيفه مازيمبي الكونغولي التي أقيمت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أحداثا مؤسفة عندما تعرض الفريق الضيف لاعتداء من قبل الجماهير.

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لاشتباك لاعبي الرجاء مع جماهير مازيمبي قبل بداية المباراة، وبين شوطي اللقاء، حيث تعرضت غرفة تغيير الملابس الخاصة بالفريق المغربي للاقتحام من قبل مجهولين.

جانب من استفزازات جمهور مازيمبي للاعبي الرجاء قبل بداية اللقاء pic.twitter.com/SCfM2xio3u — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) March 7, 2020

واضطر الطاقم التقني للفريق الأخضر إلى جانب اللاعبين، للجلوس أرضا، خارج غرفة تبديل الملابس، من أجل تلقي تعليمات المدرب جمال سلامي.





بعد نهاية الشوط الأول، تم منع لاعبي الرجاء من دخول مستودع الملابس 🤦‍♂️🤦‍♂️ pic.twitter.com/uoOqckHUTf — الكرة المغربية و العالمية 🌍🇲🇦 (@TheMoroccanBall) March 7, 2020

وبعد نهاية المباراة، تعرض اللاعبون والجهاز الفني للفريق المغربي للاعتداء من قبل جماهير محسوبة على نادي مازيمبي.

وانتهت المباراة بخسارة الرجاء بهدف دون رد، لكنه حجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي مستفيدا من فوزه ذهابا بهدفين دون رد.

المصدر: وكالات