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شاهد.. حارس مرمى أرسنال يرتكب خطأ فادحا

الرياضة

شاهد.. حارس مرمى أرسنال يرتكب خطأ فادحا
Sputnik
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مني فريق أرسنال بهزيمة مؤثرة أمام مضيفه أورينبورغ بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وارتكب حارس مرمى فريق أرسنال ميخائيل ليفاشوف خطأ فادحا أدى إلى هز شباكه مبكرا في الدقيقة 13، عندما تباطأ في تشتيت كرة أعادها إليه أحد زملائه، فاقتنصها المهاجم الصربي جورج ديسبوتوفيتش وأرسلها في الشباك.

وعاد المهاجم نفسه في الدقيقة 77 وأضاف الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه، ليقوده إلى الفوز بهدفين من دون رد.

ورفع أورينبورغ بذلك رصيده بعد هذا الفوز إلى 23 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد أرسنال القادم من مدينة تولا، عند 28 نقطة، ويشغل المركز السادس في الدوري.

المصدر: RT 

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