تقارير: زيدان يلتحق برونالدو

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي مهتمة بالحصول على خدمات الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد، لقيادة "السيدة العجوز" بداية من الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية بأن إدارة يوفنتوس مستعدة للتعاقد مع زيدان براتب سنوي يصل إلى 8 ملايين يورو، ليتولى منصب مدرب "البيانكونيري" خلفا لمدربه الحالي الإيطالي ماوريسيو ساري.

إقرأ المزيد

ويرى فريق يوفنتوس أن التعاقد مع زيدان هو الحل الأنسب لقيادة فريق "السيدة العجوز" إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ عام 1996.

ويرتبط رئيس يوفنتوس أندريا أنيلي بعلاقة طيبة مع اللاعب الفرنسي السابق لليوفي. وفي الوقت نفسه، يدرس زيدان إمكانية العودة إلى الفريق الإيطالي، لكنه لا يريد أن يدفع يوفنتوس الشرط الجزائي في عقده مع ريال مدريد.

يشار إلى أن زيدان ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يحترمان بعضهما بعضا، ولكن قد يفترقان في نهاية الموسم وسط شائعات حول استياء العديد من اللاعبين البارزين من المدرب الفرنسي.

وسينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد متصدر الليغا، في صيف عام 2022، ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرا خلال شهر فبراير الماضي، أكدت فيه أن المدرب الفرنسي يتقاضى في الموسم 16.8 مليون يورو برفقة ريال مدريد.

يذكر أن زين الدين زيدان (47 عاما) دافع عن ألوان "البيانكونيري" لمدة خمس سنوات خلال الفترة ما بين عامي (1996-2001) قبل الانضمام إلى صوف ريال مدريد.

المصدر: وكالات