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الترجي يحقق فوزا بطعم العلقم على الزمالك

الرياضة

الترجي يحقق فوزا بطعم العلقم على الزمالك
AFP Fethi Belaid
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أخفق الترجي التونسي مواصلة مشوار الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، رغم فوزه على ضيفه الزمالك المصري، بهدف يتيم، في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة.

وسجل المهاجم الجزائري بلال بن ساحة هدف الفوز الوحيد للفريق التونسي من ضربة جزاء، مبكرا في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة بداية اللقاء، الذي أقيم اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية.

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ولكن الفوز بهذه النتيجة لم يكن كافيا بالنسبة لفريق الترجي الرياضي، ليعوض هزيمته أمام الزمالك (1-3)، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

في المقبل سيكون الزمالك، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بانتظار المتأهل من مواجهة الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي.

المصدر: وكالات 

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