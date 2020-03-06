الترجي والزمالك وجها لوجه في تونس .. التشكيلة الأساسية
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم صوب الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية، لمتابعة مواجهة الترجي وضيفه الزمالك المصري، في إياب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش.
التشكيلة الأساسية للترجي الرياضي:
#TotalCAFCL 1/4 final #ESTZSC | 🇹🇳@ESTuniscom 🆚 @ZSCOfficial🇪🇬 : Starting Lineup / تشكيل الفريق / Le Onze de départ pic.twitter.com/ViRi4zwIXq— Espérance de Tunis 💯 الترجي التونسي (@ESTuniscom) March 6, 2020
التشكيلة الأساسية للزمالك:
تشكيل الزمالك لمباراة الترجي بدوري ابطال افريقيا. ⚽️🗒 pic.twitter.com/L5OBAd15Iw— Zamalek SC (@ZSCOfficial) March 6, 2020
يذكر أن الزمالك فاز على الترجي حامل اللقب، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي، ليضع قدما له المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
LINE UP | The starting XI for the upcoming match #ESTZSC#TotalCAFCLpic.twitter.com/GpIckpQPlq— CAF (@CAF_Online) March 6, 2020
المصدر: "@ESTuniscom/@ZSCOfficial"