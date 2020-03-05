موقع أمريكي يكشف ثروة المصري صلاح

كشف تقرير لموقع أمريكي، ثروة النجم المصري محمد صلاح لاعب وهداف ليفربول، بمناسبة مرور 8 أعوام على احترافه كرة القدم خارج بلاده.

ونشر موقع "along the boards"، تقريرا مطولا عن صلاح، قال فيه إن النجم المصري، المولود في قرية نجريج بمحافظة الغربية، حاول في بداية مشواره أن يوازن بين دراسته وشغفه بكرة القدم، إلا أنه لم ينجح في ذلك، حيث طغى حبه للكرة على مشواره الدراسي.

ويقول التقرير إن ثروة صلاح، الذي غادر مصر في العام 2012 للاحتراف في أوروبا، بلغت مع مطلع العام 2020 ما يقرب من 70 مليون دولار، ويتقاضى حاليا راتبا أسبوعيا من ليفربول قدره 200 ألف جنيه إسترليني، وعقده ينتهي في يونيو 2023.

وتطرق التقرير أيضا إلى مسيرة صلاح وإنجازاته، حيث أشار لانتقال الفرعون المصري من نادي المقاولون إلى بازل في 2012، وتتويجه معه بلقب كأس السوبر السويسري، قبل أن يمر بمحطة تشيلسي عام 2014، والتي لم تتكلل بالنجاح لينتقل بعدها على سيبل الإعارة إلى نادي فيورنتينا ومنه إلى نادي روما، قبل أن ينضم بشكل رسمي إلى الأخير عام 2016.

وبعد تألقه في روما، انضم صلاح إلى نادي ليفربول في العام 2017، ليسطر حكاية جديدة في مسيرته التي طبعها التألق والتميز.

ولم يقتصر إشعاع صلاح على صعيد الأندية فحسب، فقد حقق إنجازات لا يستهان بها مع منتخب مصر، حيث قاده لبلوغ نهائي كأس أمم إفريقيا 2017، والتأهل لنهائيات مونديال روسيا 2018.

وكشف الموقع أيضا، جانبا من الحياة الشخصية لصلاح، حيث تحدث عن زواجه بماجي في العام 2013، وعن ابنتيه مكة المولودة في العام 2004 والتي سماها تيمنا بمدينة مكة في السعودية.

ورزق صلاح مطلع هذا العام بابنة ثانية وأطلق عليها اسم كيانا.

واختتم الموقع تقريره باستحضار بعض الأنشطة الخيرية التي قام بها صلاح في مسقط رأسه قرية نجريج، حيث تبرع بالمال لبناء المدارس والمستشفيات.

المصدر: وكالات