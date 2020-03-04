قاهر برشلونة في "الكلاسيكو" يفوز بجائزة في ريال مدريد

أعلن الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حصول جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة لاعب الشهر بالنادي الملكي في فبراير الماضي.

ونافس فينيسيوس على الجائزة كلا من إيسكو، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا اللاعب الأوروغوياني الشاب فيديريكو فالفيردي (21 عاما) والمدافع الفرنسي رافائيل فاران.

وواصل فينيسيوس تألقه في الأول من مارس الجاري وساهم في فوز ريال مدريد على برشلونة في "الكلاسيكو" الذي جمعهما يوم الأحد الماضي، على ملعب "سنتياغو برنابيو"، وذلك ضمن الجولة الـ26 من الليغا، بإحرازه الهدف الأول "للميرنغي" ومن ثم أضاف زميله المهاجم الدومينيكاني مريانو دياز الهدف الثاني.

ويتصدر ريال مدريد قائمة الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، متقدما بفارق على وصيفه برشلونة حامل اللقب.

المصدر: وكالات