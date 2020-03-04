إيقاف بطلة أولمبية بحرينية لمدة 4 سنوات

أعلنت لجنة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الأربعاء، إيقاف العداءة البحرينية روث جيبيت لمدة أربع سنوات بعد إدانتها بتناول عقار "إيبو" المحظور رياضيا.

وتم إيقاف جيبيت المولودة في كينيا، والفائزة بذهبية سباق ثلاثة آلاف متر موانع في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "ريو 2016"، في فبراير شباط 2018 بعد سقوطها في اختبار خارج المنافسات.

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وقالت لجنة النزاهة في بيان "عاقبت اللجنة العداءة بالإيقاف لمدة أربع سنوات".

وأضاف "سيتم احتساب فترة الإيقاف المؤقت على العداءة من الرابع من فبراير 2018 وحتى قرار اللجنة الأخير ضمن إجمالي فترة العقوبة".

ونفت جيبيت للجنة النزاهة في مارس 2018 تعاطي هذه المادة عن عمد وتم إحالة القضية إلى لجنة الانضباط.

لكن لجنة النزاهة رأت أن المخالفة تم ارتكابها عمدا وقالت إن العداءة استغرقت عاما ونصفا قبل أن تقر بالمخالفة بعد أن رفضت العديد من الدعوات السابقة للاعتراف بذلك.

وأقرت العداءة البالغة من العمر 23 عاما بوجود عقار "إيبو" في عينتها واستخدامها له في أكتوبر العام الماضي وتخلت عن حقها في تحليل العينة الثانية بداعي عدم قدرتها على تحمل التكاليف.

وأمرت لجنة النزاهة أيضا بإلغاء كل نتائج العداءة بين الأول من ديسمبر 2017 والرابع من فبراير 2018، وتجريدها من الميداليات والنقاط والجوائز والأموال التي حصلت عليها.

المصدر: "رويترز"