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جماهير ريال مدريد تتلقى أنباء غير سارة حول إصابة هازارد

الرياضة

جماهير ريال مدريد تتلقى أنباء غير سارة حول إصابة هازارد
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تلقت جماهير نادي ريال مدريد أنباء غير سارة بعد ساعات من فوز فريقها على الغريم برشلونة في لقاء الكلاسيكو، بإعلان خضوع نجم الفريق الملكي، الدولي البلجيكي لعملية جراحية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هازارد سيخضع لعملية جراحية في كاحلة في الولايات المتحدة الأمريكية الخميس المقبل.

وأوضحت أن النجم البلجيكي تعرض لإصابة في كاحله خلال مشاركته في المباراة التي خسرها الريال أمام ليفانتي الشهر الماضي، ضمن منافسات الدوري الإسباني، وغاب على إثرها عن مواجهة "الميرينغي" ضد مانشستر سيتي (1-2) في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يأمل في أن يتمكن هازارد من العودة إلى الفريق قبل نهاية الموسم الحالي، ولكن صحيفة "the sun"، توقعت نهاية موسمه.

وبات هازارد البالغ 29 عاما، مهددا أيضا بالغياب عن منتخب بلاده بلجيكا، الذي يخوض الصيف المقبل نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا.

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وكان ريال مدريد ينتظر من هازارد أن يتمكن من تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، بعدما انضم إليه من تشيلسي العام الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكن الإصابات جعلته يخوض 15 مباراة فقط وسجل هدفا واحدا فقط.

المصدر: ديلي ميل

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