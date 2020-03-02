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شاهد كيف تفاعل رونالدو مع هدف ريال مدريد في شباك برشلونة

الرياضة

شاهد كيف تفاعل رونالدو مع هدف ريال مدريد في شباك برشلونة
Archive Goat @archivegoat/Twitter.com
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رصدت عدسات الكاميرات تفاعل كريستيانو رونالدو مع تسجيل فينيسيوس، هدف التقدم لريال مدريد في شباك برشلونة خلال مباراة أقيمت أمس على ملعب سانتياغو برنابيو وحضرها البرتغالي من المدرجات.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل رونالدو بعد تقدم الريال، حيث ظهر "الدون" سعيدا ومبتهجا بالهدف، وقام بالتصفيق تعبيرا عن مساندته ودعمه لفريقه السابق الذي حقق معه جميع الألقاب الفردية والجماعية الممكنة.

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وظهر رونالدو أمس الأحد، في ملعب سانتياغو برنابيو للمرة الأولى منذ رحيله عن ريال مدريد صيف عام 2018، والمثير أن الريال نجح تحت أنظار نجمه السابق، في فك نحس لازمه خلال مباريات الكلاسيكو التي تقام على أرضه، حيث حقق "الميرينغي" فوزه الأول في معقله على "البارسا" منذ العام 2014.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بهدفين دون رد، ليرفع الملكي رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تراجع لمركز الوصافة.

 المصدر: "تويتر"

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