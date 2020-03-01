تحت أنظار رونالدو.. ريال مدريد يهزم برشلونة وينتزع صدارة "الليغا" (فيديو)

تغلب نادي ريال مدريد على ضيفه وغريمه برشلونة بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وأحرز ثنائية الريال، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والدومينيكاني ماريانو دياز في الدقيقتين 71 و92.

ورفع الريال رصيده بهذا الفوز إلى 56 نقطة في صدارة الدوري، بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة الذي تجمد رصيده عند 55 نقطة.

Cristiano Ronaldo está no Bernabéu

Una vez madridista, siempre madridista.#ElClasicopic.twitter.com/tc5aGrHAN5 — Oliveira ˢᶠᶜ 🅙 (@yurioliveirasfc) March 1, 2020

وجاء فوز الريال على غريمه التقليدي، تحت أنظار هدافه التاريخي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تابع المباراة من مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو".

وهذا الفوز هو الـ73 للريال في تاريخ مواجهاته مع برشلونة مقابل 72 انتصارا للأخير.

المصدر: RT