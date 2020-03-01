نادال يرتدي قبعة البطولة المكسيكية للمرة الثالثة في تاريخه (فيديو)

حقق المصنف ثانيا عالميا الإسباني رافائيل نادال لقبه الأول في دورات التنس لهذا العام، بفوزه على الأمريكي تايلور فريتز 6-3 و6-2 في المباراة النهائية لدورة أكابولكو المكسيكية السبت.

وقدم "الماتادور" أداء قويا في أكابولكو، ليحرز لقب البطولة للمرة الثالثة في مسيرته الاحترافية بعد 2005 و2013، من دون أن يخسر أي مجموعة.

وجاء التتويج في لحظة مهمة بالنسبة إلى نادال، لأنه كان يحتاج ذلك كحافز بعد بداية موسمية لم تكن الأفضل، وغاب الإسباني عن المنافسات الرسمية منذ خسارته أمام النمساوي دومينيك تييم في ربع نهائي أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في يناير الماضي.

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وكان نادال أمام فرصة في المكسيك لاستعادة صدارة التصنيف العالمي من نوفاك دجوكوفيتش، لكن شرط عدم بلوغ الأخير نهائي دورة دبي الدولية إلا أنها لم تتحقق، إذ أحرز اللاعب الصربي لقبه السبت على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، ليفوز في مباراته الحادية والعشرين تواليا.

المصدر: "وكالات"