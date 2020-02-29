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دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة في مسيرته (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يتوج بلقب بطولة دبي للمرة الخامسة في مسيرته (فيديو)
Reuters
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توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول على العالم بلقب بطولة دبي الإماراتية لكرة القدم، بعد تغلبه في النهائي اليوم الجمعة على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين.

وحسم دجوكوفيتش نهائي البطولة بمجموعتين دون رد، بواقع 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و22 دقيقة.

وهذا اللقب هو الـ79 للنجم الصربي في مسيرته الاحترافية والخامس في بطولة دبي بعد أعوام 2009 و2010 و2011 و2013.

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المصدر: atptour/twitter

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