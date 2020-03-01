منتخب مصر يحسم موقف صلاح من مباراتي توغو

حسم منتخب مصر الجدل المثار حول إمكانية عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، لتمثيل "الفراعنة" بعد أن غاب عن المعسكر الأخير بسبب الإصابة.

وقال محمد بركات مدير المنتخب في تصريحات تلفزيونية: "تواصلنا مع صلاح وسينضم للمعسكر الجديد في شهر مارس الجاري لخوض لقائي توغو يومي 26 و29 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021".



وأشار إلى أن المعسكر سينطلق يوم 23 من الشهر الحالي، كما أن المنتخب سيغادر إلى توغو يوم 27.

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وانتقل بركات للحديث عن إمكانية عودة عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني بعد أزمته الأخيرة في أمم إفريقيا الماضية قائلا: "الباب مفتوح أمام الجميع بمن فيهم وردة، الجهاز الفني أغلق صفحات الماضي وبالتالي انضمامه للمنتخب أمر وارد".



واعترف بركات بتقلص فرص انضمام محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي للمنتخب المصري بعد صدور قرار بإيقافه لنهاية الموسم، مؤكدا أن القرار النهائي للمدير الفني حسام البدري.



وأكد بركات انضمام 5 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي للمنتخب الأول على رأسهم مصطفى محمد مهاجم الزمالك، موضحا أن القائمة ستضم 24 أو 25 لاعبا، وأنه تم التنسيق مع شوقي غريب مدرب الأول حول ذلك.

المصدر: "وكالات"