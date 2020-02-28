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رسميا.. عادل رامي ينتقل إلى الدوري الروسي

الرياضة

رسميا.. عادل رامي ينتقل إلى الدوري الروسي
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أعلن نادي سوتشي الروسي اليوم الجمعة، عن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي عادل رامي البالغ 34 عاما في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

وسيرتدي رامي القميص ذا الرقم 23 مع ناديه الجديد الذي يقبع في المركز الـ16 الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة.

ويستضيف سوتشي على أرضه فريق أرسنال من مدينة تولا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ22 من الدوري.

وسبق لرامي ذي الأصول المغربية اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثل رامي مع المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018 في روسيا.

يذكر أن رامي عانى من مشاكل عديدة العام الماضي بدءا من انفصاله عن الممثلة ونجمة التلفزيون الأمريكية باميلا أندرسون لاتهامها له بخيانتها، وصولا لفسخ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعقده بعد تهربه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

كما قام نادي سوتشي اليوم بتقديم لاعب آخر إلى وسائل الإعلام هو ألكسندر كوكورين نجم زينيت والمنتخب الروسي سابقا وسيحمل القميص رقم 91 مع النادي.

المصدر: rsport.ria.ru

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