رسميا.. عادل رامي ينتقل إلى الدوري الروسي

أعلن نادي سوتشي الروسي اليوم الجمعة، عن تعاقده الرسمي مع المدافع الفرنسي عادل رامي البالغ 34 عاما في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

Традиционное фото новичка в подвале турнирной таблицы. Специально для @sportsrupic.twitter.com/Ixs2QP62T3 — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) February 24, 2020

وسيرتدي رامي القميص ذا الرقم 23 مع ناديه الجديد الذي يقبع في المركز الـ16 الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم برصيد 15 نقطة.

Рами заявил, что рад оказаться в "Сочи" и покажет максимум в играхhttps://t.co/OfQtcxuawbpic.twitter.com/8MdFKJdeHy — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 28, 2020

ويستضيف سوتشي على أرضه فريق أرسنال من مدينة تولا يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الـ22 من الدوري.

وسبق لرامي ذي الأصول المغربية اللعب مع عدة أندية أبرزها ميلان الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، وأولمبيك مارسيليا، وكانت آخر تجربة له في تركيا مع فنربخشه.

ومثل رامي مع المنتخب الفرنسي في 36 مباراة، وتوج معه بلقب بطولة كأس العالم الذي استضافتها روسيا عام 2018 في روسيا.

يذكر أن رامي عانى من مشاكل عديدة العام الماضي بدءا من انفصاله عن الممثلة ونجمة التلفزيون الأمريكية باميلا أندرسون لاتهامها له بخيانتها، وصولا لفسخ نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي لعقده بعد تهربه من التدريبات من أجل المشاركة في مسابقة للمصارعة في الطين بتلفزيون الواقع.

Кокорин: чувствую себя в "Сочи" хорошо, тренеры приняли прекрасноhttps://t.co/CgzUO7KosMpic.twitter.com/W2jjC1g8uG — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 28, 2020

كما قام نادي سوتشي اليوم بتقديم لاعب آخر إلى وسائل الإعلام هو ألكسندر كوكورين نجم زينيت والمنتخب الروسي سابقا وسيحمل القميص رقم 91 مع النادي.

المصدر: rsport.ria.ru