نادال يحقق "الأهم" بفوز أول بعد العودة (فيديو)

نجح الإسباني، رافائيل نادال، المصنف ثانيا عالميا، في تحقيق فوز سهل في مستهل مشواره دورة أكابولكو المكسيكية، على مواطنه، بابلو أندوخار، ليتأهل إلى ثمن النهائي من البطولة.

واحتاج نادال إلى ساعة و30 دقيقة ليتغلب على منافسه بنتيجة 6-3 و6-2، في أول مباراة رسمية يخوضها منذ إقصائه من الدور ربع النهائي لأولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم على يد النمساوي دومينيك تيم في يناير.

واكتفى "الماتادور" منذ ذلك الحين بخوض مباراتين استعراضيتين، وذلك أمام مواطنه المعتزل، دافيد فيرر، خلال افتتاح أكاديمية «رافا نادال» في الكويت، وضد روجر فيدرير في كيب تاون بجنوب إفريقيا لصالح مؤسسة خيرية أنشأها السويسري لدعم تعليم الأطفال في دول إفريقية.

وقال نادال عقب الفوز في المواجهة :"الأهم هو تحقيق الانتصار بعد قضاء فترة دون منافسة، كنت بحاجة لمباراة مثل اليوم".

وسيواجه اللاعب الإسباني في ثمن النهائي الصربي، ميمور كيكمانوفيتش، صاحب الـ20 عاما، والذي أطاح بالأسترالي أليكس دي ميناور 3-6 و6-4 و6-3.

ويبحث نادال البالغ 33 عاما عن التتويج بلقب البطولة ذات الـ500 نقطة، واستعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، ليخوض بطولتي إنديان ويلز وميامي للأساتذة كمصنف أول.

المصدر: "أ ف ب"