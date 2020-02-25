الاتحاد الآسيوي يعاقب الهلال السعودي بسبب أحداث مباراة السد القطري

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عددا من الغرامات المالية على الهلال السعودي، على خلفية أحداث مباراة الفريق أمام السد القطري، ضمن نصف نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد الآسيوي توقيع غرامة مالية على الهلال قدرها 80 ألف دولار، بسبب ارتكابه 5 مخالفات خلال مواجهة السد، جاءت على النحو التالي:

1- 25 ألف دولار غرامة بسبب مخالفة اللوائح.

2- 25 ألف دولار غرامة بسبب غياب اللاعبين عن منطقة المقابلات.

3- 10 آلاف دولار غرامة بسبب قيام الجماهير برمي القوارير.

4- 10 آلاف دولار غرامة بسبب تخلف محمد الشلهوب عن منطقة المقابلات.

5- 10 آلاف دولار غرامة بسبب تخلف أندريه كاريلو عن منطقة المقابلات.

وكان الهلال قد تأهل على حساب السد، لنهائي النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، ثم توج باللقب منتصرا على أوراوا ريد الياباني في النهائي.

المصدر: وكالات