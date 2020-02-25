بالفيديو.. أسطورة كرة السلة مايكل جوردان يجهش بالبكاء في تأبين براينت

استذكر أسطورة كرة السلة الأمريكية، مايكل جوردان، بالدموع الراحل كوبي براينت في حفل تأبيني أقيم الاثنين لبراينت، نجم لوس أنجلوس ليكرز الذي قضى بحادث تحطم طائرة مروحية الشهر الماضي.

وقال جوردان وهو يمسح دموعه بتأثر خلال الحفل: "عندما توفي كوبي براينت، مات معه جزء مني، وعندما أنظر إلى (الوجوه في) هذه القاعة، حول العالم، (أرى) أن جزءا منكم قد مات أيضا".

“Kobe was my dear friend, he was like a little brother,” Michael Jordan said at the memorial service at Staples Center in Los Angeles to the thousands in attendance https://t.co/G8dM5vM0Zkpic.twitter.com/ibgq8I1FcI — TIME (@TIME) February 24, 2020

وتابع اللاعب الذي يعتبر أعظم من مارس كرة السلة على مر التاريخ: "أعدكم من اليوم فصاعدا، سأعيش مع الذكريات ومعرفة أنه كان لدي شقيق أصغر"، ويقصد بذلك الراحل براينت.

وحمل الحفل عنوان "احتفال بالحياة لكوبي وجيانا براينت"، وأقيم في قاعة "ستايبلز سنتر" في لوس أنجلوس، حيث سطع نجم براينت على مدى عقدين من الزمن أصبح خلالها أحد أبرز الأسماء في تاريخ كرة السلة، وصنع فترات ذهبية لفريق ليكرز الذي لم يعرف غيره في مسيرته الاحترافية.

واختير تاريخ 24 فبراير (24\2 ) لرمزيته، كونه يجمع بين الرقم الذي ارتداه براينت معظم مسيرته (24)، والرقم الذي ارتدته ابنته جيانا (2).

وكان براينت (41 عاما) وجيانا (13 عاما) من ضمن 9 أشخاص لقوا حتفهم لدى تحطم طائرة مروحية كانوا على متنها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في 26 كانون الثاني/يناير الماضي.

ولم يعرف براينت فريقا غير ليكرز في مسيرة امتدت بين العامين 1996 و2016، وأصبح خلالها أحد أفضل اللاعبين في تاريخ دوري المحترفين. وأحرز اللاعب لقب الـ NBA(دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين) خمس مرات، واختير أفضل لاعب في الدوري لعام 2008، وأفضل لاعب في مباراة كل النجوم أربع مرات.

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وحضر الحفل التأبيني العديد من النجوم من مجالات مختلفة، مثل شاكيل أونيل الزميل السابق لبراينت في ليكرز، والمخرج سبايك لي الذي كان صديقا مقربا لبراينت، ومغني الراب سنوب دوغ، وتخللته محطات غنائية للنجمتين أليشيا كيز وبيونسي.

كما حضر الحفل الذي امتد قرابة ساعتين ونصف ساعة، نحو 20 ألف مشجع لليكرز، ارتدى معظمهم القميص الأصفر والبنفسجي للفريق، والذي حمل على جهته الخلفية اسم براينت ورقمه.