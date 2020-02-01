شاهد.. تكريم مهيب لأسطورة كرة السلة في ناديه لوس أنجلوس ليكرز

ساد الحزن وذرف الدموع أجواء مباراة لوس أنجلوس ليكرز التي أقيمت الجمعة على ملعب "ستايبلس سنتر" ضمن الدوري الأمريكي للمحترفين التي خصصت لتكريم مهيب لأسطورة الفريق الراحل كوبي براينت.

وخاض ليكرز مباراته الأولى بعد الحادث المروع أمام بورتلاند ترايل بلايزرز بعدما تم تأجيل المواجهة التي كانت مقررة أمام جاره في المدينة كليبيرز الثلاثاء الماضي.

وقد وضع على كل مقعد في الملعب الذي يتسع لما يقارب الـ 20 ألف متفرج قميص براينت الذي يحمل رقم 24 أو 8 الذي ارتداه كوبي في أول مسيرته، وخصص مقعدان فارغان على جانب الملعب وضعت عليهما باقتان من الورود تكريما لبراينت وابنته.

فيما تم تشكيل بالورد الأصفر مجسمين كبيرين للرقمين 24 و8 وتم وضعهما في منتصف الملعب.

وقام بعدها النادي بعرض فيديوهات لبراينت على الشاشات العملاقة في الملعب تضمنت مقابلات ولقطات له خلال مسيرته مع الفريق وسلات وصورا مع العائلة، فيما عزف بين هونغ ابن مدينة لوس أنجلوس على التشيلو وسط أجواء مؤثرة جدا.

وبعد فترة صمت 24,2 ثانية (24 رقم براينت و2 رقم ابنته جيانا في فريق مامبا)، أنشدت فرقة "بويز تو مان" من فيلاديلفيا مسقط رأس كوبي أغنية "ذي ستار سبانغيلد بانير" حيث أغرورقت عيون نجم الفريق وصديق براينت لييرون جيمس بالدموع.

"Rest In Peace to the late, great Kobe Bryant." pic.twitter.com/jmqQMVC2UO — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

وكان بعدها دور جيمس الذي انتقل إلى ليكرز عام 2018 للتوجه إلى الجماهير بكلمة من القلب بعدما ذكر أسماء الأشخاص الـ 9 الذين لقوا حتفهم.

وقال: "هذه احتفالية بعشرين سنة من الدم، العرق، الدموع، الجسم المكسور، النهوض، الانكسار، الساعات التي لا تعد ولا تحصى والتصميم الذي بذله ليكون عظيما قدر المستطاع".

وأكد جيمس الذي توج مع براينت بذهبتي أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012 مع المنتخب الأمريكي: "سأحمل أنا وزملائي إرثه ليس فقط لهذا العام ولكن لطالما نحن نلعب كرة السلة التي نحب، لأن هذا ما يريده كوبي".

وختم "بكلمات كوبي براينت: مامبا أوت" وهي آخر كلمتين قالهما براينت خلال الخطاب بعد آخر مباراة له مع ليكرز حين اعتزل عام 2016، ليكمل جيمس "ولكن بكلماتنا: لن ننساك!

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years.” pic.twitter.com/0sS7e91cuz — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020

وبعدما ارتدى لاعبو ليكرز القمصان رقم 24 و 8 خلال الإحماء، تم تقديمها جميعا بجملة موحدة "من مدرسة لوير ميريون الثانوية، رقم 8، كوبي براينت".

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وكما جرت العادة في كل مباراة في الدوري منذ الحادثة الأليمة، لم يسدد لوس أنجلوس ليكرز طيلة الثواني الـ24 المخصصة لكل فريق، فيما بقي بلايزرز في ملعبه 8 ثوان تكريما لبراينت.

وخرج بلايزر فائزا من المباراة بنتيجة 127-119 بقيادة داميان ليلارد الذي سجل 48 نقطة، تسع متابعات و10 تمريرات حاسمة.

المصدر:"أ ف ب"