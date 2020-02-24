الكويت والبحرين ترفضان استضافة الفرق الإيرانية بسبب "كورونا"

يتوقع أن يصدر الاتحاد الآسيوي قرارا يقضي بتأجيل إقامة جميع مباريات الفرق الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا، لرفض الدول استضافتها، بعد انتشار فيروس "كورونا" في إيران.

وقدم الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتذاره لنظيره السعودي، وذلك بعدم استضافة فريق التعاون السعودي لخوض مباراته الآسيوية أمام فريق برسبوليس الإيراني التي تم تحديدها في وقت سابق بأنها ستلعب في الكويت كأرض محايدة في الثاني من مارس المقبل.

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ونظرا للأوضاع الحالية وبسبب تفشي فيروس "كورونا" في إيران وحظر قدوم مواطنيها للأراضي الكويتية تقرر عدم إقامة المباراة فيها كمكان محدد مسبقا لحين فك الحظر على إيران.

وعلى نفس الصعيد قدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره عن استضافة مباراة فريق النصر السعودي والتي كان مقررا أن تلعب في الثالث من مارس المقبل، أمام فريق سيباهان الإيراني على استاد خليفة بالمنامة.

المصدر: okaz.com.sa