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شاهد.. نجل أبو تريكة يسجل هدفا رائعا

الرياضة

شاهد.. نجل أبو تريكة يسجل هدفا رائعا
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سجل أحمد أبو تريكة نجل محمد أبو تريكة أسطورة النادي الأهلي وكرة القدم المصرية، هدفا جميلا لفريقه العربي ضد الشحاينة، اليوم الاثنين، ضمن الدوري القطري لكرة القدم تحت 23 عاما.

واستلم أبو تريكة الإبن صاحب الـ17 عاما، الكرة على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن وتقدم بها بضعة أمتار قبل أن يسدد بقوة ليحرز هدف فريقه الأول في المباراة التي انتهت بفوز العربي بثلاثية نظيفة، سجل منها أبو تريكة الابن هدفان.

المصدر: وكالات

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