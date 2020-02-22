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بطلة عربية الأولى عالميا في الجوجيتسو

الرياضة

بطلة عربية الأولى عالميا في الجوجيتسو
Globallookpress
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تصدرت لاعبة المنتخب الأردني لرياضة "الجوجيتسو"، يارا قاقيش، التصنيف العالمي الجديد للعبة،  الذي أعلن عنه الاتحاد العالمي لهذه الرياضة.

واحتلت قاقيش المركز الأول في التصنيف برصيد 660 نقطة، متقدمة بفارق 100 نقطة عن وصيفتها البولندية ماغدالينا لوسكا.

يذكر أن يارا قاقيش مثلت الأردن في دورة الألعاب الآسيوية سنة 2018 في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وحصلت على الميدالية البرونزية لوزن 62 كلغ. كما حصلت على الميدالية الفضية في بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي سنة 2019.

المصدر: وكالات 

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