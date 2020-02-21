ليفربول يتلقى ضربة موجعة

أعلن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول أن قائد "الريدز" جوردن هيندرسون سيغيب لنحو 3 أسابيع إثر إصابته خلال مباراته ضد أتلتيكو مدريد، في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وخرج هيندرسون من الملعب في منتصف الشوط الثاني للقاء إثر تلقيه إصابة على مستوى الفخذ، ليترك مكانه لزميله جيمس ميلنر، وانتهت المباراة بهزيمة "الريدز" بهدف، يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة مدريد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "الإصابة لم تكن أسوأ مما توقعنا، نفس الإصابة تكررت مع لاعبين كثر في الدوري الإنكليزي منهم هاري كين، لكن من حسن الحظ إصابة هيندرسون ليست بنفس السوء".

وأضاف: "في الغالب سيبتعد لمدة ثلاثة أسابيع، وهذا ليس بالأمر الجيد على الإطلاق، لكن ينبغي علينا التعامل مع الأمر الواقع، وكما ذكرت، من حسن الحظ أن الإصابة لم تكن سيئة ولن تبعده لفترة طويلة، وعلى أي حال، لن نقوم بتغييرات كثيرة في تشكيلة مباراة أتلتيكو، كل لاعبينا متاحين باستثناء هيندرسون، وإذا أجرينا أي تبديل، فلن يكون له علاقة بمباراة الثلاثاء".

وسيغيب هيندرسون بالتالي عن مباريات ليفربول ضد كل من، وست هام يونايتد، واتفورد، وبورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ"، إضافة إلى مواجهة تشيلسي في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنكليزي، وربما في لقاء الإياب أمام ضيفه أتلتيكو مدريد، يون الأربعاء 11 مارس المقبل، على ملعب "أنفيلد".

المصدر: وكالات