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شاهد.. فرحة "جنونية" لميدو بفوز الزمالك

الرياضة

شاهد.. فرحة
AFP Mahmoud KHALED
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احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر سابقا، أحمد حسام ميدو، بشكل "جنوني" بتتويج "الأبيض" بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي، اليوم الخميس.

والتقطت كاميرات قناة "أبوظبي الرياضية" الاحتفال العارم لميدو بفوز الزمالك بركلات الترجيح على الأهلي (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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المصدر: "@ADSportsTV" 

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