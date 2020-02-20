الزمالك يهزم الأهلي ويرفع كأس السوبر المصري في الإمارات

توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما اليوم الخميس في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحسم الزمالك نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء وقته الأصلي من دون أهداف، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

السوبر يذهب للسوبر.. نحن الأبطال من جديد 🏆

الزمالك يتوج بالسوبر المصري بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية ٤-٣ بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.⚽️ pic.twitter.com/JZefktBhCe — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020

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وجاء تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلي، بعد أقل من أسبوع على إحرازه لقب بطل كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، إثر فوزه عليه (3-1) في النهائي الذي جمعهما على استاد ثاني بن جاسم بمدينة الغرافة القطرية.

وأحرز الزمالك بذلك لقب بطل كأس السوبر المصري للمرة الرابعة في تاريخه.

بينما يحمل الأهلي الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب برصيد 11 لقبا.

المصدر: وكالات