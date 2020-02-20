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السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية

الرياضة

السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية
RT
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تتجه انظار عشاق الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت القاهرة و(17:00) بتوقيت غرينيتش.

واختار السويسري ريني ويلير المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه التقليدي الزمالك:

بينما سيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون لقاء السوبر بالتشكيلة الأساسية التالية ضد الأهلي:

 

المصدر: "@AlAhly/@ZSCOfficial"

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