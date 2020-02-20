السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. التشكيلة الأساسية
تتجه انظار عشاق الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم الخميس صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لمتابعة لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وستبدأ المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت القاهرة و(17:00) بتوقيت غرينيتش.
واختار السويسري ريني ويلير المدير الفني لفريق الأهلي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة منافسه التقليدي الزمالك:
📝 إليكم تشكيل فريقنا امام الزمالك بالسوبر— النادي الأهلي (@AlAhly) February 20, 2020
توقع نتيجة المباراة!؟ 🤔#يلا_يا_أهلي#السوبر_يا_أهليpic.twitter.com/JelLhsT89G
بينما سيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون لقاء السوبر بالتشكيلة الأساسية التالية ضد الأهلي:
📍تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي في السوبر المصري. 📝🏆#السوبر_يا_زمالكpic.twitter.com/ki6fNIqQuK— Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 20, 2020
المصدر: "@AlAhly/@ZSCOfficial"