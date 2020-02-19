أتلانتا يروض خفافيش "فالنسيا" ويقترب من ربع نهائي دور الأبطال (فيديو)
وضع فريق أتلانتا الإيطالي قدما له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه فالنسيا الإسباني (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء.
وأحرز المدافع الهولندي هانز هاتيبور للفريق الإيطالي، الأول والرابع والأخير في الدقيقتين (16 و63).
February 19, 2020
February 19, 2020
بينما تكفل زميلاه المهاجم السلوفيني جوسيب إيليشيش والسويسري ريمو فريلير بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين (42 و57) على الترتيب.
February 19, 2020
February 19, 2020
بينما سجل المهاجم الروسي دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا اليتيم، عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.
February 19, 2020
واقترب أتالانتا من بلوغ دور الثمانية الكبار "للشتامبيونز ليغ" بعد هذا الفوز العريض، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرض فالنسيا يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل، على ملعب "ميستايا".
المصدر: وكالات