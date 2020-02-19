أتلانتا يروض خفافيش "فالنسيا" ويقترب من ربع نهائي دور الأبطال (فيديو)

وضع فريق أتلانتا الإيطالي قدما له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه فالنسيا الإسباني (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء.

وأحرز المدافع الهولندي هانز هاتيبور للفريق الإيطالي، الأول والرابع والأخير في الدقيقتين (16 و63).

بينما تكفل زميلاه المهاجم السلوفيني جوسيب إيليشيش والسويسري ريمو فريلير بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين (42 و57) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الروسي دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا اليتيم، عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واقترب أتالانتا من بلوغ دور الثمانية الكبار "للشتامبيونز ليغ" بعد هذا الفوز العريض، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرض فالنسيا يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل، على ملعب "ميستايا".

المصدر: وكالات