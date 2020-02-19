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شاهد.. والد حبيب يصارع ابن أخيه عمر

الرياضة

شاهد.. والد حبيب يصارع ابن أخيه عمر
AFP Vasily MAXIMOV
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قام المدرب الروسي عبد المناب نور محمدوف والد حبيب محمدوف بطل العالم للفنون القتالية المختلطة وفقا لاتحاد "UFC"، باختبار قدرات ابن أخيه عمر، بطل الفنون القتالية المختلطة أيضا.

وظهر عبد المناب مدرب نجله حبيب في مقطع فيديو وهو يختبر قدرات ابن أخيه عمر، في الهواء الطلق على ضفة بركة.

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وأعلن حبيب أن ابن عمه عمر وقع على عقد مع اتحاد "UFC"، ومن المنتظر أن يخوض أول نزال له تحت رايته في 18 أبريل المقبل، وذلك ضمن بطولة "UFC 249" في بلدة بروكلين التابعة لنيويورك الأمريكية.

ووفقا للمعلومات فإن عمر نور محمدوف (24 عاما) يتدرب مع ابن عمه حبيب على يد عبد المناب في نادي "American Kickboxing Academy"، وخاض 12 نزالا في رياضة الفنون القتالية المختلطة، وفاز في جميعها، وحصل على لقب بطل روسيا (2009) والعالم (2009 و2010) لرياضة "سامبو"، إضافة إلى ألقاب أخرى.  

المصدر: RT 

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