رمضان قديروف يتوعد المقاتل "المشاكس" ألكسندر يميليانينكو (فيديو)

توعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA) الروسي ألكسندر يميليانينكو، بأنه سيريه كيف يتصرف على الحلبة، عندما سيتواجهان في "نزال القرن".

وقال رمضان قديروف في "تدوينة" عبر حسابه على موقع "إنستغرام": كما تعلمون، أنا أستعد بقوة لنزال الملاكمة القادم ضد ألكسندر يميليانينكو، وكما علمت فهو يفعل الشيء نفسه".

وأضاف: "اليوم في التدريب، وأثناء الركض في شوارع غروزني، اصطدمنا وجها لوجه وشرعنا في المواجهة لدرجة أن وتطاير الشرر وتصاعدت أعمدة الدخان من الأرض. لكن لم يتلق أي إصابة بعد، على الرغم من أنه كان قريبا جدا من ذلك، لكننا سنلتقي قريبا في الحلبة وعندها سنرى من سينتصر على الآخر. التحدث أمام الكاميرات شيء كما يحب ألكسندر القيام به، بينما الأمر يختلف تماما عند الملاكمة، بحيث يبدو للخصم بأن القنابل تنفجر بالقرب منه".

وختم بالقول: "قريبا ستشاهدون نزال القرن!".

وظهر قديروف في مقطع فيديو برفقة ألكسندر يميليانينكو، حيث قال: "باختصار، أنا أخذته، هذا هو ألكسندر بذاته، إذا هو معي الآن، سأريه كيف يتصرف على الحلبة. هيا... كل شيء مصور على الهاتف، أنت تعلم! من السهل التحدث، لكن في الحقيقة سأريك عندما سنلتقي على الحلبة".

وقام قديروف "على سبيل المزاح" بمهاجمة يميليانينكو، فرد عليه الأخير: "عليك أولا أن تصيبني".

وعانق قديروف خصمه، وقال ضاحكا: "أراك في الحلبة".

وقام بتصوير مقطع الفيديو رئيس نادي "أخمات" للفنون القتالية المختلطة، المقاتل أبو زيد فيسمرادوف.

وأعلن ألكسندر بميليانينكو أمس الثلاثاء عبر حسابه على موقع "إنستغرام" أنه سيجري حصة تدريبية مع منافسة قديروف في عاصمة الشيشان غروزني.

ومن المنتظر أن يواجه ألكسندر بميليانينكو (38 عاما) المقاتل ماجد إسماعيلوف في نزال ضمن دورة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة، في 3 أبريل المقبل بالعاصمة موسكو.

المصدر: وكالات