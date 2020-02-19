أسطورة هولندا يتهم المصري صلاح بـ"الخداع"

اتهم الأسطورة الهولندي رود خوليت، النجم المصري محمد صلاح بالخداع بعد خسارة ليفربول أمام مضيفه أتلتيكو مدريد، أمس الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال خوليت خلال تحليله للمباراة في استوديوهات شبكة "بي إن سبورتس" القطرية: "الشخص الوحيد الذي قد ترى أنه يعمل بشكل أقل من الآخرين في ليفربول هو محمد صلاح، إنه يغش في بعض الأحيان".

Ruud Gullit says Mohamed Salah "cheats" because he doesn't work as hard as team-mates https://t.co/Yn7KLmReZ0pic.twitter.com/laNDVQg2vc — Mirror Football (@MirrorFootball) February 18, 2020

وتابع: "إذا نظرت إلى ساديو ماني أو روبرتو فيرمينو (ثنائي ليفربول)، فهناك فرق، لكن صلاح هو الشخص القادر على الخداع بعض الشيء، في حين أن الآخرين يقومون بعمل شاق، يمكنك أن ترى صلاح وهو يرجع إلى الوراء وكأنه ينوي عرقلة شخص ما، ولكنه لا يفعل، هو فقط يخدع".

وأكمل نجم ميلان وتشيلسي السابق: "يبدو وكأن كلوب (مدرب ليفربول) يقول لصلاح عد 10 ياردات للخلف، خذ مركزك، هذا أسهل، لكن عد إلى مركزك ولا تبقى في الأمام.. في الماضي كان صلاح يظل في الأمام في بعض الأحيان ويتجول، إذا رأيت على سبيل المثال ميسي (نجم برشلونة)، فهو يتجول في كل وقت، إنه أمر مخادع، هذه هي طريقته، يتجول طوال الوقت ليجعلك تفكر متى سيظهر (ميسي)؟".

وشارك صلاح في مباراة أتلتيكو مدريد أساسيا قبل أن يستبدل في الدقيقة 73.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة ليفربول بهدف دون رد، وسيلتقي الفريقان إيابا في الـ11 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات