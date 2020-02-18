القديس كاسياس يقرر الاعتزال

أكد رئيس نادي بورتو البرتغالي بينتو دا كوستا، أن حارس مرمى الفريق الإسباني إيكر كاسياس، أبلغه بقرار اعتزاله اللعبة، قبل إعلانه الترشح لمنصب رئيس الإسباني للكرة.

وقال دا كوستا في تصريحات صحفية: "كاسياس تناول الغداء معي قبل إعلانه خوض الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الإسباني، وأخبرني بقراره اعتزال الكرة".

وأعلن القديس كاسياس أمس الاثنين عزمه الترشح لمنصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وأنه سيدخل في منافسة مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الحالي، وكتب على موقع "تويتر": "نعم، سأترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عندما سيتم فتح باب الدعوة للانتخابات، معا سنضع اتحادنا على قمة أفضل كرة قدم في العالم: كرة قدم إسبانيا".

وتابع حامي عرين ريال مدريد سابقا: "لقد أبلغت قراري إلى رئيس نادي بورتو، وأعبر له عن امتناني وشكري، نعمل بأقصى درجات الاحترام وضبط النفس، هناك أكثر من 23 ألف ناخب ينتظرونا في انتخابات عادلة ونزيهة، وسيحسم النتيجة 139 عضوا، أشكركم جميعا على الدعم والحب الذي تلقيته وأتلقاه منكم، دعمكم وقوتكم يحفزانني".

وتعرض الحارس الإسباني قبل عدة أشهر بأزمة قلبية غاب على إثرها عن الملاعب، ويعمل حاليا كحلقة وصل بين الجهاز الفني وإدارة ناديه البرتغالي.

وفاز إيكر كاسياس (38 عاما) الذي قضى 16 عاما في الزود عن عرين ريال مدريد، بلقب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" 5 مرات، وبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" 3 مرات.

وفاز القديس الإسباني مع منتخب بلاده بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية مرتين، إضافة إلى بطولة كأس العالم 2010.

المصدر: وكالات