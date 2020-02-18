شاهد.. مواجهات مثيرة في عرض "راو" للمصارعة الحرة

شهد عرض "راو - Monday Night Raw" للمصارعة الترفيهية "الحرة"، الذي جرى صباح اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة، وشهد العديد من النزالات القوية والأحداث الهامة والمفاجآت.

وانطلق العرض بظهور راندي أورتن الملقب بـ"الأفعى" تحدث مع الجماهير عمّا فعله الأسبوع الماضي، بعدما هاجم مات هاردي، وقال إن الأخير لم يشارك في العرض بسبب الإصابة التي تعرض لها مثل إيدج.

ولكن أثناء حديثه ظهر هاردي وهو يرتدي واقيا للرقبة، وقاطع أورتن، وأكد أنه سيخوض أمامه المواجهة بالرغم من إصابته.

لكن أورتن رد عليه قائلا إنه يرفض أن يخوض تلك المواجهة، بسبب قيمته الكبيرة، وأثناء مغادرة أورتن صالة العرض هاجمه هاردي ليبادله الأفعى الهجوم، ويضربه بالكرسي المعدني ويعتذر له ويغادر الصالة مسرعا.

وفي النزال الأول من العرض فاز ألييستر بلاك على منافسه إريك روان، أما في النزال الثاني على بطولة 24/7، فقد فاز ريدك موس فيه على موجو راولي وآر تروث.

وبعد انتهاء المواجهة ظهر مايكل كول كبير المذيعين، وأعلن أنه ستقام مواجهة كبرى للسيدات في غرفة الإقصاء بعرض "سوبر شوداون 2020" والذي سيقام في المملكة العربية السعودية، في الـ 27 من فبراير الجاري، مؤكدا على أن من ستتأهل ستواجه بيكى لينش في "ريسلمانيا 36"، على لقب بطولة السيدات لعرض "راو".

وفي النزال الثالث، تغلب درو ماكنتاير على منافسه إم في بي، الذي كان يدعي عدم احترام الأول له في برنامجه الحواري.

أما في النزال الرابع فقد فاز فيه الفريق المكون من الثنائي بوبي لاشلي وأنجل جارزا، على الثنائي روسيف وأومبيرتو كوريو.

واستطاعت كايري سين تحقيق الفوز على منافستها نتاليا، بعد العد عليها خارج الحلبة، بسبب الهجوم على الأخيرة من قبل أسوكا.

وبعدها ظهر سيث رولينز برفقة حلفائه إيكام وريزار وبادي ميرفي وعانقهم وشكر الجميع على الاستماع إليه، وبعدها تحدث عن الخطط التي يضعها بسبب إخلاصه للعرض الأحمر، وأكد أن تلك الخطط بدأت بتخلصه من كيفين أوينز، ثم ظهر فريق ذا فايكنغ عند مدخل الصالة وهاجموا حلفاء رولينز، ليتفاجأ هو الآخر بهجوم قوي من أوينز.

ثم حدثت المفاجأة وعاد النجم الكبير أي جي ستايلز من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية، وبالتحديد في عرض "رويال رامبل 2020"، وتحدث عن الخصم الذي سيواجهه في "ريسلمانيا 36".

وفي النزال السادس فاز ريكوشيه على متحديه كارل أندرسون.

وفي ختام العرض، فاز الفريق المكون من كيفن أوينز وإريك وأيفار، على الثلاثي بادي ميرفي وإيكام وريزار.

وظهر النجم سيث رولينز وتدخل في النزال وهاجم فريق أوينز، وهذا أدى لإنهاء النزال بقرار من الحكم بفوز فريق أوينز بسبب عدم الأهلية والتدخل الخارجي.

المصدر: "آس"