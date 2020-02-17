ميلان يتخطى عقبة تورينو بصعوبة (فيديو)

أنجز فريق ميلان مهمته أمام ضيفه تورينو بفوزه عليه بهدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فريق ميلان "الروسونيري" بالفضل في انتصاره لمهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 35 نقطة، وتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب "الكالتشيو"، بينما توقف رصيد تورينو عند 27 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT