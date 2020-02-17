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كلوب يكشف قائمة ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

الرياضة

كلوب يكشف قائمة ليفربول لمواجهة أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
Globallookpress
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أعلن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول قائمة من 21 لاعبا للسفر إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمواجهة فريق أتليتكو، غدا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتضمنت القائمة أسماء اللاعبين التالية: أليسون، فابينيو، فان دايك، فينالدوم، لوفرين، ملينر، كيتا، فيرمينو، ماني، صلاح، غوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، مينامينو، لالانا، روبرتسون، أوريغي، ماتيب، كيليهر، ترينت أليكساندر-آرنولد.

وغادرت بعثة ليفربول، مساء اليوم الاثنين، من مطار جون لينون متوجهة إلى العاصمة الإسبانية، لملاقاة أتلتيكو مدريد على ملعبه "واندا ميتروبوليتانو"، الذي توج فيه "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونز ليغ"، العام الماضي 2019، على حساب توتنهام.

المصدر: "liverpoolfc" 

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