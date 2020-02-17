شاهد.. الوحل يحرم لاعبا من "سوبر هاتريك"

أمطر فريق "بورتاداون" شباك ضيفه "كوينز يونيفيرسيتي" بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة 28 من دوري الدرجة الأولى الإيرلندي الشمالي.

وشهدت المباراة لقطة طريفة، عندما انفرد مهاجم أصحاب الأرض، آدام سالي، وسدد الكرة على يمين حارس المرمى وذهب يحتفل بالهدف مبكرا قبل الأوان، فقد علقت كرته بالوحل، ولكن زميله كريس لافري تكفل بإتمام المهمة بمتابعتها في الشباك.

Stuck in the mud...literally! 🙈



Chris Lavery spares Adam Salley's blushes in @Portadownfc's win over @qubafc in #StormDennis😂



Loving the half dab before he realised too😜#IrishLeagueBehaviourpic.twitter.com/EKCBGXJaCA — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) February 16, 2020

وحرم الوحل بذلك سالي من إحراز "سوبر هاتريك أو بوكر" في هذه المباراة، بينما وقع زميله لافري على ثنائية.

ويتربع فريق "بورتاداون" على عرش الصدارة برصيد 62 نقطة، بينما يشغل "كوينز يونيفيرسيتي" المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري الذي يشارك فيه 12 فريقا، برصيد 33 نقطة من 26 مباراة.

المصدر: وكالات