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إشبيلية يواصل نزيف النقاط في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

إشبيلية يواصل نزيف النقاط في
AFP CRISTINA QUICLER
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واصل إشبيلية نزيف النقاط في الدوري الإسباني بسقوطه اليوم الأحد في فخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام ضيفه إسبانيول ضمن الجولة الـ24 من "الليغا".

افتتح إشبيلية باب التسجيل في الدقيقة الـ15 عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس، وأدرك التعادل للضيوف أدريان بلازكيز في الدقيقة الـ35 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 50 سجل الصيني وو لي، هدف التقدم لإسبانيول، الذي تلقى ضربة موجعة في الدقيقة 69 عندما طرد لاعبه فيكتور سانشيز لنيله الإنذار الثاني.

واستفاد إشبيلية من النقص العددي للضيوف وسجلوا هدف التعادل في الدقيقة الـ80 عن طريق خيسوس فيرنانديز المعروف بـ"سوسو".

وبهذه النتيجة، واصل إشبيلية نتائجه المتواضعة إذ فشل في الفوز للجولة الثالثة على التوالي (تعادلان وخسارة)، ويحتل المركز الخامس في الترتيب بـ40 نقطة.

في المقابل، رفع إسبانيول رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير على جدول ترتيب فرق "الليغا".

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المصدر: sportbox.ru

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