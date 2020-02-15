برشلونة يعبر محطة خيتافي بثنائية ويلحق بريال مدريد في صدارة "الليغا"

تغلب برشلونة على ضيفه خيتافي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وسجل هدفي النادي الكتالوني كل من الفرنسي أنطوان غريزمان وسيرجي روبيرتو في الدقيقتين 33 و39 على التوالي، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد أنخيل رودريغيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

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وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 52 نقطة وشارك الصدارة مؤقتا مع غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يتفوق على الفريق الكتالوني بفارق الأهداف، بانتظار مباراة النادي الملكي مع سيلتا فيغو غدا الأحد.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 42 نقطة في المركز الثالث على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: sportbox.ru