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أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في "الليغا" (فيديو)

الرياضة

أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في
AFP JOSE JORDAN
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ساد التعادل الإيجابي 2-2 المباراة التي جمعت أتلتيكو مدريد ومضيفه فالنسيا ضمن الجولة الـ24 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة.

وافتتح أتلتيكو باب التسجيل عن طريق ماركوس لورنتي في الدقيقة 15، وعادل لأصحاب الأرض البرازيلي غابرييل باوليستا في الدقيقة 40.

وعاد أتلتيكو مدريد للتقدم مجددا في الدقيقة 43 عندما سجل الغاني توماس بارتي هدفا رائعا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وعادل فالنسيا النتيجة مرة ثانية عن طريق الفرنسي جيفري كوندوجبيا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

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وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، ورفع فالنسيا رصيده إلى 38 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب "الليغا".

المصدر: sportbox.ru

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