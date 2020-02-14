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بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية في "البوندسليغا" (فيديو)

الرياضة

بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية في
AFP INA FASSBENDER
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تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في افتتاح منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية أصحاب الأرض كل من البولندي لوكاس بيشيك والإنجليزي جادون سانشو والنروجي إيرلينغ هالاند والبرتغالي رافائيل جوريرو في الدقائق 33 و49 و54 و74 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع دورتموند رصيده إلى 42 نقطة وصعد إلى وصافة "البوندسليغا"، فيما توقف رصيد آينتراخت عند 28 نقطة في المركز الـ9 على جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

المصدر: sportbox.ru

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