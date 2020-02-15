ماني ينقذ ليفربول من كمين نوريتش سيتي (فيديو)

حقق ليفربول فوزا بشق الأنفس على مضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 78، وسط اعتراضات من لاعبي الخصم، بدعوى قيام السنغالي بدفع أحد لاعبي نوريتش سيتي قبل تسجيله للهدف.

وأعلن الحكم صحة هدف ماني بعد رجوعه لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

Here is the full goal of Mane😍



Football legends, please come here:

Was it a foul?🧐



#NORLIV



pic.twitter.com/nIaXxcMfSC — Top Videos (@Top5Vid) February 15, 2020

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في صدارة "البريمرليغ" إلى 76 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام الوصيف مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 18 نقطة ويتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

بووم. هدف. 3 نقاط. 😍



عودة حميدة لأسد التيرانجا ساديو ماني! 🙌🦁 pic.twitter.com/aJKUHD4fzX — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 15, 2020

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المصدر:sportbox.ru