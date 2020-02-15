 
مباشر

ماني ينقذ ليفربول من كمين نوريتش سيتي (فيديو)

الرياضة

ماني ينقذ ليفربول من كمين نوريتش سيتي (فيديو)
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9y9

حقق ليفربول فوزا بشق الأنفس على مضيفه نوريتش سيتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في الفوز لنجمه السنغالي ساديو ماني الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 78، وسط اعتراضات من لاعبي الخصم، بدعوى قيام السنغالي بدفع أحد لاعبي نوريتش سيتي قبل تسجيله للهدف.

وأعلن الحكم صحة هدف ماني بعد رجوعه لتقنية حكم الفيديو المساعد VAR.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده في صدارة "البريمرليغ" إلى 76 نقطة، بفارق 25 نقطة أمام الوصيف مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوريتش سيتي عند 18 نقطة ويتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ المزيد
لايبزيغ ينتزع صدارة
لايبزيغ ينتزع صدارة "البوندسليغا" بثلاثية في شباك فيردر بريمن (فيديو)

المصدر:sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!