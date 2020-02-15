لايبزيغ ينتزع صدارة "البوندسليغا" بثلاثية في شباك فيردر بريمن (فيديو)

فاز لايبزيغ على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل ثلاثية لايبزيغ كل من لوكاس كلوسترمان والتشيكي باتريك تشيك والفرنسي نوردي موكيلي في الدقائق 18 و39 و46 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة وانتزع الصدارة (مؤقتا) بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه كولن، فيما تجمد رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

Three goals, three points 💪



Great to get the win at home 😄



🔴⚪ #DieRotenBullen#RBLSVWpic.twitter.com/sHyVNosxeN — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) February 15, 2020

إقرأ المزيد

المصدر: sportbox.ru