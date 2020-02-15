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لايبزيغ ينتزع صدارة "البوندسليغا" بثلاثية في شباك فيردر بريمن (فيديو)

الرياضة

لايبزيغ ينتزع صدارة
AFP Odd ANDERSEN
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فاز لايبزيغ على ضيفه فيردر بريمن بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وسجل ثلاثية لايبزيغ كل من لوكاس كلوسترمان والتشيكي باتريك تشيك والفرنسي نوردي موكيلي في الدقائق 18 و39 و46 على الترتيب.

وبهذه النتيجة، رفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة وانتزع الصدارة (مؤقتا) بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بايرن ميونخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه كولن، فيما تجمد رصيد بريمن عند 17 نقطة في المركز الـ17 وقبل الأخير على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

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المصدر: sportbox.ru

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