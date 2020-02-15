شقيق أمير قطر يوجه رسالة للزمالك المصري

وجه خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، التهنئة للزمالك بمناسبة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي، الجمعة، على حساب الترجي التونسي، بالفوز (3-1) في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال بن حمد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "مبروك للزملكاوية كأس السوبر الإفريقي .. يستاهل الشعب المصري وجماهيره والأبيض لعب بين جماهيره وفي بلده الثاني وما شفنا منه إلا كل خير. هاردلك للترجي".

مبروك للزملكاوية #كأس_السوبر_الإفريقي 🏆 🇪🇬 يستاهل الشعب المصري وجماهيره و "الأبيض" لعب بين جماهيره وفي بلده الثاني وما شفنا منه الا كل خير . هاردلك لـ #الترجي 🇹🇳#الزمالك_الترجيpic.twitter.com/rA9P5EYHgB — خليفة بن حمد (@KHK) February 14, 2020

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وتوج الزمالك بلقبه الرابع في مسابقة كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم في النسخة الثامنة والعشرين من البطولة، على ستاد "ثاني بن جاسم" بنادي الغرافة في الدوحة، وذلك للعام الثاني على التوالي طبقا للاتفاقية المبرمة بين الاتحادين الإفريقي (كاف) والقطري بشأن إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي في الدوحة 4 أعوام متتالية.

المصدر: "تويتر"